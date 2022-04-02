02 апреля 2022, 11:00
Происшествия

Три часа тушили дом в Прионежском районе

Происшествие в СНТ «Буревестник». Пострадавших нет.

Сегодня в час ночи серьезный пожар произошел в дачном доме в СНТ «Буревестник» в Прионежском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

В 00:55 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска и ДПД г. Петрозаводска приступили к тушению. Всего потребовались силы 21 пожарного, также привлекались шесть единиц спецтехники.

На ликвидацию пожара ушло почти три часа. Пожар в дачном доме был ликвидирован к четырем часам  утра. Сообщений о пострадавших нет. // Фото: МЧС Карелии

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Карелия
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