Три часа тушили дом в Прионежском районе

Сегодня в час ночи серьезный пожар произошел в дачном доме в СНТ «Буревестник» в Прионежском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карелии.

В 00:55 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска и ДПД г. Петрозаводска приступили к тушению. Всего потребовались силы 21 пожарного, также привлекались шесть единиц спецтехники.

На ликвидацию пожара ушло почти три часа. Пожар в дачном доме был ликвидирован к четырем часам утра. Сообщений о пострадавших нет. // Фото: МЧС Карелии