10 августа 2021, 20:58
Три автомобиля собрали «паровозик» в центре Петрозаводска
Городская камера наблюдения сняла аварию на улице Гоголя
Сегодня в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент случился в 16:08 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобили из-за пробки не сумели сходу преодолеть перекресток. В итоге ехавшая последней машина врезалась в транспортное средство, идущее впереди. Тот автомобиль отлетел еще в одну машину.
В результате происшествия движение на этом участке дороги оказалось затруднено.