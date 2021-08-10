10 августа 2021, 20:58
Происшествия

Три автомобиля собрали «паровозик» в центре Петрозаводска

Городская камера наблюдения сняла аварию на улице Гоголя

Сегодня в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Красноармейской произошло ДТП с участием трех автомобилей. Инцидент случился в 16:08 и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобили из-за пробки не сумели сходу преодолеть перекресток. В итоге ехавшая последней машина врезалась в транспортное средство, идущее впереди. Тот автомобиль отлетел еще в одну машину.

В результате происшествия движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

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улица Гоголя
улица Красноармейская
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паровозик
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