Требуются специалисты с предоставлением жилья

На Вяртсильском метизном заводе открыты вакансии

АО "Вяртсильский метизный завод" (Сортавальский район, пгт.Вяртсиля) приглашает на работу с предоставлением благоустроенного жилья следующих специалистов:

- механика – заработная плата 55200 руб.

- начальника участка ремонта – заработная плата 71200 руб.

- специалиста по охране труда – заработная плата 60400 руб.

- водителей погрузчика – заработная плата 42700 руб.

- электромонтёров – заработная плата 41100 руб., отпуск 51 день.

Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обеспечение СИЗ и спецодеждой, оплата проезда в отпуск 1 раз в 2 года, детские подарки.

Контакты: ektittonen@mechelgroup.ru, +79114166835, +79216045493 (whatsapp, телеграм), ВК Екатерина Титтонен.

На правах рекламы. АО «Вяртсильский метизный завод". ИНН 1007008402