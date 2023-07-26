ПетрГУ примет участие в развитии GigaChat

Сбер определил список академических команд, которым будет предоставлена возможность для проведения экспериментов с дообучением и донастройкой нейросетевых моделей, на базе которых работает GigaChat. Среди них – команда Петрозаводского Государственного Университета.

В список также вошли команды: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет Иннополис, МГУ им. М. В. Ломоносова (представлен тремя подразделениями: Институт искусственного интеллекта, факультет вычислительной математики и кибернетики, филологический факультет), НИТУ МИСиС, команда из студентов МГУ, ВШЭ и гимназии № 63 Санкт-Петербурга.

Вовлечение академического сообщества в совместные исследования и разработки является важнейшим элементом построения надежного и этичного искусственного интеллекта. Поэтому, я благодарю всех, кто подал заявки на участие в нашем отборе и поздравляю победителей. Теперь вы станете частью команды, которая работает над совершенствованием одного из самых прорывных решений в области технологий искусственного интеллекта. Уверен, что вместе мы сможем расширить возможности GigaChat и сделать его одним из сильнейших сервисов в мире. Хочу подчеркнуть, что этот конкурс лишь начало такой работы. Мы планируем еще больше вовлекать вузы в нашу работу,

- сообщил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев.

Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области мультимодального AI и представил продукт GigaChat. Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле моделей NeONKA (Neural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающем в себя различные модели, динамические блоки, методы дообучения supervised fine-tuning и reinforcement learning with human feedback. GigaChat Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддержать беседу, написать текст, создать код. А включение в ансамбль модели Kandinsky открывает возможности для создания изображений.

В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлечённых для обогащения GigaChat различными предметными знаниями, настройки её на корректное исполнение инструкций и точность.