Трактор почистил дорогу к дому объявившей голодовку жительницы Сельги

Жительница деревни Сельги Майя Исакова месяц добивалась от карельских чиновников того, чтобы дорогу к дому, где она живет с 92-летней мамой-ребенком войны, почистили от снега. Ей даже пришлось объявить голодовку. В итоге техника все-таки появилась в первый официальный рабочий день нового 2022 года. Дорогу к дому женщин почистили. Об этом в своем аккаунте написала Майя Исакова и приложила несколько фотографий работающего трактора.

«Спасибо всем друзьям за помощь! Сегодня у нас торжественный день: впервые прочистили дорогу!»

Напомним, с 9 декабря чиновники различного ранга передавали ее обращение из инстанции в инстанцию и поздравляли с праздниками, а женщина вместе с лежачей материю так и оставалась в снежной блокаде. По каким-то причинам дорожники просто не доезжали 250-300 метров до дома сельчанки на улице Набережная и поворачивали обратно. (фото со страницы vk.com)