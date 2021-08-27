27 августа 2021, 08:50
Трагическое ДТП произошло под Петрозаводском на трассе «Кола»
У Мелиоративного сегодня утром столкнулись два грузовика
Сегодня в 6:12 утра в Прионежском районе на трассе «Кола» произошло ДТП. Столкнулись два грузовика. Все случилось у поворота на Мелиоративный, сообщает dtpptz.
Столкновение транспортных средств произошло на затяжном повороте. В результате оба грузовика раскидало по проезжей части, один из них перевернулся.
По свидетельствам очевидцев трагедии, есть погибшие. Официальных данных о происшествии пока нет. Фото источника