Трагический пожар на севере Карелии мог случиться из-за курения

Следователи начали проверку после гибели мужчины на пожаре в поселке Золотец Беломорского района. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, возгорание случилось в одной из квартир двухэтажного жилого дома вечером 10 апреля. В ходе тушения пожара специалисты обнаружили тело мужчины, проживавшего в пострадавшей квартире.

В СК уточнили, что погибший - 1962 года рождения. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Для выяснения точных причин ЧП и гибели человека назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК