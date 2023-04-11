11 апреля 2023, 11:57
Трагический пожар на севере Карелии мог случиться из-за курения
Следователи проводят проверку по факту гибели человека в поселке Золотец
Следователи начали проверку после гибели мужчины на пожаре в поселке Золотец Беломорского района. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Напомним, возгорание случилось в одной из квартир двухэтажного жилого дома вечером 10 апреля. В ходе тушения пожара специалисты обнаружили тело мужчины, проживавшего в пострадавшей квартире.
В СК уточнили, что погибший - 1962 года рождения. Предположительно, пожар вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Для выяснения точных причин ЧП и гибели человека назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. // Фото СК