Тотальные проверки на трезвость пройдут в Петрозаводске

В понедельник, автомобилистов Петрозаводска массово проверят. О намеченном на 25 сентября рейде «Контроль трезвости» сообщили в Госавтоинспекции.

На улицы города выйдут дорожные полицейские, оснащенные персональными видеорегистраторами. Материалы с них можно использовать в суде как доказательства по делах об административных правонарушениях.

Петрозаводчан также попросили сообщать о пьяных водителях по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44. // фото: ГИБДД Петрозаводска