24 сентября 2023, 09:44
Инспекторы ДПС проверяют правила перевозки детей в Петрозаводске
Не использующих детские удерживающие устройства автомобилистов будут штрафовать
Утром в воскресенье, 24 сентября, инспекторы ДПС на Древлянке ищут нарушителей. О профилактическом мероприятии «Право на безопасность» рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Полицейские проверяют, соблюдают ли водители правила перевозки детей. Тех, кто не использует ремни безопасности и детские удерживающие устройства, будут штрафовать.
Водителей просят не пренебрегать правилами дорожного движения и думать о безопасности юных пассажиров. // фото: ГИБДД Петрозаводска