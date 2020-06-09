Торговый павильон горел сегодня ночью в центре Петрозаводска

Огненное ЧП произошло сегодня ночью у дома №11 на улице Максима Горького в столице Карелии.

Для тушения горящего торгового павильона в 00:51 выезжали восемь спасателей. Ликвидировать возгорание удалось в 01:06, сообщает пресс-центр республиканского МЧС.

В министерстве напомнили номера телефонов на случай ЧС: «01» (с сотовых – 101,112-1), также в республике действует единый «телефон доверия» – (88142) 79-99-99.