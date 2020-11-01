Томограф в поликлинике №1 Петрозаводска будет работать в три смены

Руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков поверил организацию КТ-диагностики в петрозаводской поликлинике №1, где начал работу в тестовом режиме новый спиральный компьютерный томограф, рассказал он на своей странице в соцсетях.

«Ранее у нас не было СКТ в поликлиниках, они использовались только в специализированных стационарах»,

– пишет он.

Своевременная и точная диагностика помогает врачам не только выявить различные заболевания, но и отслеживать динамику, что очень важно при сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваниях.

На базе поликлиники планируется создание Центра амбулаторной онкологической помощи. И как раз такое оборудование в сочетании с программным обеспечением, специально разработанным для поликлиник, позволяет максимально точно диагностировать онкологические заболевания, в том числе в 3D режиме. Быстрое действие томографа позволяет получать изображения с высоким качеством за короткое время.

В борьбе с коронавирусной инфекцией компьютерная томография особенно востребована: такое оборудование позволяет точно выявлять степень поражения. легких при пневмонии. В первой поликлинике в кабинет СКТ сделаны два отдельных входа – из самой поликлиник и с улицы – для разделения потоков и времени приема пациентов. Для работы на СКТ приняты сертифицированные врачи, которые имеют успешный опыт для работы на таком оборудовании. Даны поручения перейти на 3-сменный режим работы, с тем чтобы максимально увеличить объем исследований.

Готовится к работе новый КТ в Республиканском противотуберкулезном диспансере. Здесь также выполнен ремонт помещений, томограф смонтирован, пуско-наладочные работы проведут специалисты фирмы-поставщика.