«ТНС энерго Карелия» запускает пилотную версию инновационного сервиса

С ноября текущего года гарантирующим поставщиком в сотрудничестве с разработчиком Платежным сервисом А3 запущено новое клиентское приложение для смартфонов – «Календарь». Сервис предназначен для граждан-потребителей, абонентов энергосбытовой компании.

Новый продукт выступает аналогом личного календаря, куда поступают напоминания от поставщика ресурса. Уведомления поступают в форме пуш-уведомления. Разработка будет полезной для тех клиентов, которые в повседневной занятости опасаются пропустить оптимальный период передачи показаний или рекомендованный срок внесения платы по счетам. Прогрессивный сервис возьмет на себя контроль важных событий по счетам за электроэнергию.

Для просмотра календаря подойдет любое используемое по умолчанию приложение календарей на мобильных устройствах на операционных системах iOS и Android.

В ближайшее время запланировано дополнение сервиса уведомлением о выставлении счета, подтверждением приема переданных показаний и проведенной оплаты.

Сервис безусловно оценят те абоненты, которые привыкли все держать под контролем; теперь важные даты – передача показаний, оплата счетов – не останутся незамеченными, что важно для комфортного взаимодействия

— комментирует начальник департамента по работе с потребителями АО «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.

Подписаться на календарь можно следующими способами:

При помощи демо-ссылки на QR код, при считывании которого с мобильного телефона у пользователя будет отображаться предложение подписки.

Посредством прямой демо-ссылки (открывается с мобильного устройства), при активации которой открывается подписка на календари.

При совершении оплаты на сайте компании.

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