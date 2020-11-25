Резидентам технопарка рассказали о мерах господдержки

Технопарк «Южная промзона» —яркий пример государственно-частного партнерства – введен в эксплуатацию в апреле, а запущен в августе 2020 года. Идея его создания появилась после визита карельской делегации в сентябре 2018 года в китайскую провинцию Фуцзянь, где работает аналогичная производственная площадка.

Этот первый подобный проект в России в сфере обработки природного камня представляет собой инженерно подготовленные для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса помещения, позволяющие оперативно организовать производственные площадки с размещением на них оборудования производственного назначения.

На сегодняшний день в Южной Промзоне зарегистрированы 4 компании, которые занимаются горной добычей и обработкой камня. Ожидается, что теперь их работа выйдет на новый уровень - в технопарке созданы все условия.

Как рассказала директор небольшой горнодобывающей компании Анна Дианова, они добывают и блоками продают габбро-диабаз с 2013 года. В этом году начали осваивать рынок готовой продукции. Надеются, что выполнению новых планов поможет мощнейшая материальная база технопарка.

Так как мы сейчас находимся на самом старте нашего пути как производителя, для нас возможность изготавливать продукцию на таком современном оборудовании, используя высочайшие передовые технологии, современные, которые могут сейчас быть в камнеобработке – это, конечно, огромные возможности для развития

- сообщила Анна Дианова.

К услугам резидентов - самое передовое оборудование для камнеобработки - все готово к работе, станки установлены, сети подведены.

Нашей компанией будет оказана всесторонняя поддержка для резидентов, в части и поставки сырья, в части поддержки продажи продукции на внешних рынках при необходимости. Мы надеемся выстроить здесь общий режим работы и в рамках взаимной поддержки осуществлять производственную деятельность

- подчеркнул директор управляющей организации ООО «Акцепт» Евгений Трифанов.

Кроме того, участники уникального для России проекта могут воспользоваться беспрецедентными мерами господдержки: субсидиями по линии минэка, специальными условиями при получении кредитов, а также услугами, оказываемыми по линии Центра «Мой бизнес».

Резиденты технопарка могут обращаться в Корпорацию развития Республики Карелия по любым направлениям поддержки: мы готовы оказывать помощь по участию в выставках, как российских, так и международных, в предоставлении различных маркетинговых услуг, составлении бизнес-планов, проведении технического и экологического аудитов

- отметила генеральный директор КРРК Марина Кувшинова.

По словам участников встречи, совместная работа позволит улучшить качество продукции, увеличить ее объемы, что должно привести к укреплению позиций карельского рынка камнеобработки не только в контексте нашей страны, но и на мировой арене.