«РКС-Петрозаводск» подготовил фильм о деятельности «ПКС-Водоканал»

В честь Юбилея АО «ПКС-Водоканал», совместно с киностудией «Резон» подготовили фильм о том, как за эти 85 лет преобразились системы водоснабжения и водоотведения в Петрозаводске. Группа компаний «РКС-Петрозаводск» в городе 15 лет, и за эти годы деятельность АО «ПКС-Водоканал» стала примером качественной работы для предприятий коммунальной отрасли России.

Для создания фильма съемочная группа опускалась в канализационные колодцы и траншеи, поднималась на крышу ДК «Машиностроитель», в поисках декораций обошла все музеи города и дегустировала картофель, выращенный на почвогрунте из компостированного осадка сточных вод. Оценить старания съемочной группы и посмотреть фильм можно по ссылке.