Тхэквондисты Ларин и Котков проведут поединки на Олимпиаде в Токио

В субботу на летней Олимпиаде в Токио стартуют поединки тхэквондистов. Расписание можно посмотреть здесь.

В Играх участвуют одни из сильнейших спортсменов из Карелии, воспитанники тренера Сергея Петрова, чемпион мира Владислав Ларин и чемпион Европы Антон Котков. Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев сообщил, что впервые на играх в Токио во время соревнований по тхэквондо состоится показ смешанных команд, на котором выступит Антон Котков. Также министр опубликовал расписание выступлений тхэквондистов:



26 июля, понедельник, 19:00 (13:00) тхэквондо (мужчины 68-80 кг - категория Антона Коткова);

27 июля, вторник, 19:00 (13:00) тхэквондо (мужчины 80+ кг - категория Владислава Ларина).

23 июля прошла церемония открытия Олимпиады в Японии. Игры продлятся до 8 августа. В субботу сборная России завоевала первую медаль на Играх. Серебряную медаль завоевала Анастасия Галашина на соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Отметим, что среди российских олимпийцев также воспитанница карельской гимнастики Анастасия Максимова, многократная чемпионка мира, в 2016 году она стала Олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях.

Российские спортсмены из-за скандала с допингом выступают на Олимпиаде под нейтральным флагом. На экипировке россиян используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).(фото со страницы Голубева в соцсети)