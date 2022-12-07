Территорию вокруг школы № 36 благоустроили по проекту ученицы

Территория около школы № 36 в Петрозаводске сегодня выглядит так, какой ее увидела несколько лет десятиклассница. Она представила на конкурс по благоустройству проект, который выполнила вместе со студенткой ПетрГУ, рассказал мэр Владимир Любарский.

Работа была предметной, с расчетами и визуализацией в 3D. Она и легла в основу обустройства школьного двора. Здесь оборудовали две спортплощадки.

Одна предназначается для баскетбола и футбола, другая – для школьников помладше. Обе оснащены резиновым покрытием.

Есть еще вымощенное брусчаткой пространство со скамейками и амфитеатром. Тут можно проводить уроки либо факультативы на воздухе.

Работы уже почти выполнены, завершается установка ограждения вокруг футбольно-баскетбольной площадки.

На территории школы также появилась эко-тропа. Любарский предложил разместить вдоль нее образцы карельских минералов и проводить занятия по окружающей среде. // фото: Владимир Любарский/ВКонтакте