Электричество отключат в одном из микрорайонов Петрозаводска

В ночь с 8 на 9 декабря в микрорайоне Соломенное в Петрозаводске ожидаются отключения электричества. Об этом сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Энергетики будут проводить работы на электросетевом оборудовании в районе. Из-за этого в период с полуночи до 3 часов ночи электричество будет отключено в некоторых домах на улицах Охотничьей, Кольцевой, Любы Тумановой, Александра Ушакова, в проездах Энергетиков, Тарханном, Тихом и в переулках Вожанском, Угловом и Шликинском.

Горожан просят учитывать эту информацию при планировании своих дел. // Фото: freepik.com