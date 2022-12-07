Любовь Купец: «Назвал советским — не обругал, но и не похвалил»

Знаете ли вы, что не все композиторы, творившие в эпоху СССР, были советскими? Кем на самом деле является Исаак Дунаевский? В чем вообще феномен советской музыкальной культуры?

Сегодня эпоха СССР становится объектом пристального внимания ученых. По мнению исследователей, востребованность советского в условиях постсоветского пространства — одна из самых актуальных и остро дискутируемых тем в гуманитарных исследованиях, фокусирующихся на изучении современной России.

Доцент кафедры истории музыки Петрозаводской консерватории, кандидат искусствоведения Любовь Купец вошла в исследовательскую группу, которая своим проектом смогла заинтересовать Российский научный фонд.

В основном гранты от Фонда получают заявки в области не гуманитарных наук. Однако проект «Советское сегодня. Формы культурного ресайклинга в российском искусстве и эстетике повседневного. 1990 – 2010-е» успешно прошел экспертный отбор и получил грант на его осуществление.

«Слово «советский» сегодня в академической среде часто имеет негативные аннотации. В то же время член Союза композиторов России Любовь Купец напомнила, что советские фильмы и песни теперь воспринимаются с большим трепетом и с ностальгией по старым добрым...