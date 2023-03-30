Терапия смехом - при каких болезнях помогает хохот

То, что смех обладает целебными свойствами, подтвердила эксперт российской медицинской компании, специализирующейся на медицинских исследованиях Екатерина Демьяновская.

В беседе с газетой «Известия» она обратила внимание на то, что во многих областях медицины терапия смехом дает результаты. У людей с ревматоидным артритом лечение смехом стимулирует регенерацию хрящевой ткани и снижение воспаления. Сеансы смехотерапии помогают людям с бессонницей и депрессией, у больных шизофренией смягчают реакцию на стресс, считает специалист.

Смехотерапия повышает качество жизни у пациентов со злокачественными новообразованиями, у больных туберкулезом улучшает функцию внешнего дыхания, при диабете терапия смехом положительно влияет на уровень гликемии. Одно из исследований показало, что 20-секундный смех оказывает такое же благотворное влияние на сердечно-сосудистую систему, как и три минуты физических упражнений на тренажере.

Когда человек смеется, в организме повышается уровень гормонов, ответственных за хорошее настроение, концентрацию внимания, мотивацию и активность. Это серотонин и дофамин. Также смех своего рода дыхательное упражнение. // фото unsplash.com