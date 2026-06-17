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22 июня 2026
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Погода

Теплый день с дождем ожидает жителей Карелии

До 24 градусов обещают синоптики 22 июня в Карелии
клен
Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня, 22 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +19,+24°С, сообщает Гидрометцентр РК.

По данным gismeteo.ru, в Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +21,+23°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным портала gismeteo.ru в Костомукше до +18, небольшой дождь.

В Сегеже до +20, без существенных осадков.

В Сортавале до +22, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Шикарный день ожидается в Карелии 22 июня

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