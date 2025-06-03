Тепло и сухо будет в среду в Карелии

Завтра, 4 июня в Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +5, +10°С, днем +18, +23°С, местами у водоёмов +13,+17°С.

В Петрозаводске также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет слабо расти. © «Петрозаводск говорит»