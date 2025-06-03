03 июня 2025, 16:58
Тепло и сухо будет в среду в Карелии
Прогноз погоды на среду, 4 июня
фото: Петрозаводск говорит
Завтра, 4 июня в Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью +5, +10°С, днем +18, +23°С, местами у водоёмов +13,+17°С.
В Петрозаводске также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью +8, +10°С, днем +20, +22°С. Атмосферное давление будет слабо расти. © «Петрозаводск говорит»