Дождливо будет во вторник в Карелии

Сегодня, 3 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, днем местами гроза.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +15, +20°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо падать. © «Петрозаводск говорит»