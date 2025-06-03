03 июня 2025, 06:30
Дождливо будет во вторник в Карелии
Прогноз погоды на сегодня, 3 июня
фото: Петрозаводск говорит
Сегодня, 3 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, днем местами гроза.
Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6, +11°С, днем +15, +20°С.
В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный умеренный.
Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +16, +18°С. Атмосферное давление будет слабо падать. © «Петрозаводск говорит»