Тепло и слегка дождливо будет в Карелии в четверг

Завтра, 4 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер ночью южный, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8,+10°С, днем +18,+20°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западным и северным районам небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7,+12°С, местами по восточным районам до +2°С, днем +16,+21°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, облачно, небольшой дождь.

В Сегеже до +18, облачно.

В Сортавале до +17, облачно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.