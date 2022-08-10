Теперь кондопожанкам не придется ездить на лечение в Петрозаводск

К полноценной работе вернулось акушерско-гинекологическое отделение Кондопожской ЦРБ, которое в период эпидемии коронавируса было перепрофилировано под инфекционный стационар. В помещении был сделан косметический ремонт. Закуплена новая аппаратура. Об этом сообщил глава минздрава Михаил Охлопков.

«Учреждением приобретен аппарат УЗИ экспертного класса. В отделении будут получать диагностику и лечение женщины с осложнениями беременности и заболеваниями органов репродуктивной системы. Вчера здесь приняли первых семь пациенток»,

- отметил министр.

Кроме того, в больнице возможны телемедицинские консультации со специалистами Республиканского перинатального центра. При необходимости оперативно решается вопрос о переводе женщины в стационар более высокого уровня. Фото: vk.com/mihailohlopkov.