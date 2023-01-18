Температурные рекорды ожидают на Крещение в Петрозаводске

Уже неделю территория Карелии находится под воздействием североатлантических циклонов. Благодаря этому температурный фон превышает норму на 7-10 градусов, рассказали в Гидрометцентре РК.

Кульминация январской оттепели придется на Крещение. В этот день в республике ожидается до +4 градусов. В Петрозаводске синоптики прогнозируют +2+4 градуса.

В Гидрометцентре подчеркивают, что велика вероятность установления в этот день температурных рекордов. В Петрозаводске самая теплая погода для 19 января была зафиксирована в 1932 году. Тогда столбик термометра поднялся до отметки +4,9 градуса.

К выходным, 21-22 января, погодой начнет заправлять сибирский антициклон. Осадки прекратятся, подморозит - ночью до -5-10 градусов, на севере местами до -15 градусов, днем -3-7. // Фото: unsplash.com