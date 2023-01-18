Гололедица и снег - прогноз погоды на сегодня

Сегодня в Петрозаводске облачно, днем умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха 0, +2, прогнозируют специалисты регионального гидрометцентра.

В Карелии воблачно, днем умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -3, +2.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже днем -1;

В Кондопоге, Сортавале днем +1;

В Медвежьегорске, Пудоже, Суоярви днем 0;

В Олонце ноднем +2.

Отметим, что в Петрозаводске после Крещения прогнозируют похолодание. // фото unsplash.com