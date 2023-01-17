Прохладная ночь и хмурая среда ожидают жителей Карелии

18 января в Петрозаводске облачно. Ночью ожидается небольшой снег, днем умеренные осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4, днем 0, +2, прогнозируют специалисты регионального гидрометцентра. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

В Карелии в среду также облачно, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7, днем -3, +2.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -3, днем -1;

В Кондопоге ночью 0, днем +1;

В Медвежьегорске ночью -1, днем 0;

В Олонце ночью +1, днем +2;

В Пудоже ночью -2, днем 0;

В Сегеже ночью и днем -1;

В Сортавале ночью 0, днем +1;

В Суоярви ночью и днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»