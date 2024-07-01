Температура воздуха в Петрозаводске побила 84-летний рекорд

На День города в Петрозаводске было очень жарко. Синоптики зафиксировали 29 июня рекордную для этого месяца температуру, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Воздух в субботу прогрелся до +30,7 градуса, это максимум за последние 84 года. Так, 29 июня 1940 года температура составила 29,8 градуса.

Сейчас зной постепенно уходит, приходят дожди. Однако по-прежнему будет очень тепло. Температурный фон на 2-4 градуса будет превышать средние многолетние значения. // фото: «Петрозаводск говорит»