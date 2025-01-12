Температура ночью может упасть до минус 29 градусов

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 13 января. В Петрозаводске установится переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный Температура воздуха ночью -17,-19, днем -7, -9. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами на севере небольшой снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -16, -21, местами до -29, днем -4, -9, местами до -15.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -5, днем -4;

В Кондопоге, Олонце ночью -7, днем -5;

В Медвежьегорске ночью -8, днем -6;

В Пудоже ночью -11, днем -9;

В Сегеже ночью и днем -7;

В Сортавале ночью -4, днем -3;

В Суоярви ночью -6, днем -5. // фото «Петрозаводск говорит»