Тело мертвого мужчины нашли за закрытыми дверьми квартиры в Карелии

Утром 11 декабря на пульт Единой службы спасения Пудожа поступил звонок с просьбой о помощи.

Спасателей просили попасть в квартиру, где пожилой мужчина не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.

Прибывавшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Внутри был хозяин жилья без признаков жизни.

По данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото «Петрозаводск говорит»