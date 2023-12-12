12 декабря 2023, 07:58
Тело мертвого мужчины нашли за закрытыми дверьми квартиры в Карелии
Пожарные вскрыли дверь, а проверку проводит полиция
Утром 11 декабря на пульт Единой службы спасения Пудожа поступил звонок с просьбой о помощи.
Спасателей просили попасть в квартиру, где пожилой мужчина не отвечает на телефонные звонки и не открывает дверь.
Прибывавшие к месту вызова пожарные, используя шанцевый инструмент, вскрыли дверь квартиры. Внутри был хозяин жилья без признаков жизни.
По данному случаю проверку проводят сотрудники правоохранительных органов. // фото «Петрозаводск говорит»