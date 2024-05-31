Телевещание прервется в районах Карелии

На неделе с 3 по 9 июня в Карелии ожидаются временные отключения телесигнала. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр РК.

По данным РТПЦ, в разные дни недели проблемы с телевидением ожидаются в Пудоже, а также в поселках Кубово, Пудожгорский и Ковера. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами. // Фото: unsplash.com / Tim Mossholder