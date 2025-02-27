«Телетория» обратилась к абонентам кабельного ТВ в Петрозаводске

Уважаемые абоненты оператора связи ТЕЛЕТОРИЯ!

Вынуждены вам сообщить о прекращении оказания услуг связи компанией ООО «ТЕЛЕТОРИЯ» на территории Республика Карелия.

С 01.02.2025 года услуги связи будут оказываться ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ» (ООО «ПЕТРОНЕТ») на основании заключенного с ООО «ТЕЛЕТОРИЯ» Соглашения о передаче прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи.

К сожалению, на данный момент сети ООО «Петронет» покрывают только петрозаводский микрорайон Древлянка. Абонентам в других микрорайонах Петрозаводска придется переходить на иные источники телесигнала.

Дополнительно сообщаем, что порядок предоставления услуг остается неизменным, с сохранением действующих лицевых счетов, тарифных планов и перечнем подключенных услуг. Остатки денежных средств на лицевых счетах сохраняются.

В ближайшее время вам будут направлены Соглашения к действующим договорам об оказании услуг с полными реквизитами компании правопреемника – ООО «ПЕТРОНЕТ».

Также достоверным подтверждением вашего согласия на получение услуг связи от компании ООО «ПЕТРОНЕТ» будет выступать внесение оплаты за расчетный период – февраль 2025 года на основании выставленных платежных документов от оператора связи.

Способы оплаты услуг связи остаются прежними: чрез терминалы оплаты, банкоматы, центры продаж и обслуживания компании ООО «ПЕТРОНЕТ».

Выражаем признательность и благодарность за длительное сотрудничество, и доверие к ООО «ТЕЛЕТОРИЯ» как надежному оператору связи.

Желаем вам комфортных условий при сотрудничестве с новым оператором связи – ООО «ПЕТРОНЕТ», а также благополучия, добра и мира!

По всем интересующим вопросам, в том числе по поводу возврата денежных средств в случае отказа в сотрудничестве с новым оператором, предлагаем вам направить заявление на возврат денежных средств с указанием реквизитов банковского счета для возврата по адресу 183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 47 или по адресу электронной почты: larionov.a.v1@yandex.ru.