T2 улучшил связь в туристических локациях Карелии

Оператор установил дополнительные базовые станции в Пудожском районе и укрепил покрытие на федеральной автодороге. Теперь качественный интернет доступен туристам и местным жителям

Фото: Пресс-служба Т2

Технические специалисты T2 улучшили качество сети в местах, куда приезжают любители неспешного отдыха: деревня Пяльма и поселок Песчаное расположены недалеко от побережья Онежского озера. Эти населенные пункты помимо своего живописного природного окружения представляют еще и историко-архитектурный интерес для туристов.

Также компания усилила покрытие на федеральной автодороге А-121 «Сортавала» в районе Питкяранты. Трасса богата на места для отдыха – от коттеджей в районе заливов до эко-отелей. Теперь качественная связь и мобильный интернет доступен как водителям и пассажирам, так и жителям города.

T2 продолжает развивать телеком-инфраструктуру: строит базовые станции, расширяет покрытие и внедряет отечественное оборудование. По данным мобильного оператора, за период с 2022 по 2025 гг. связь в Карелии пришла в 59 малонаселённых пунктов. При этом мобильный интернет на территории республики стал быстрее: скорость передачи данных в Карелии выросла на 20% только за 2025 год – это стало возможным благодаря увеличению частотных диапазонов и рефармингу частот 3G в 4G.

Наши технические специалисты активно укрепляют сетевую инфраструктуру на территории региона. Нам важно, чтобы связь была доступна всем нашим абонентам, жителям поселков, туристам и дачникам. Особое внимание мы также уделяем федеральным автомагистралям, обеспечивая максимально качественное покрытие на протяжении всего пути следования наших клиентов. В этом году мы продолжим увеличивать емкость сети для обеспечения качественной и надежной связью жителей и гостей Карелии,

- подчеркнул Андрей Зыкин, директор петрозаводского филиала T2.

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