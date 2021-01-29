Сына генерала отправили за решетку за аварию со школьниками

29 января суд в Нижнем Новгороде вынес приговор по резонансному ДТП со школьниками. Виктора Пильганова, сына бывшего начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области генерал-майора юстиции, посадили на восемь лет и один месяц, передает ИА Regnum. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также суд запретил мужчине садиться за руль в течение двух лет девяти месяцев. Суд взыскал в пользу потерпевших в общей сложности более 5 миллионов рублей.

Авария произошла 7 декабря 2019 года в центре Нижнего Новгорода. Сын генерала за рулем автомобиля «Тойота» выехал на встречную полосу, столкнулся с автомобилем и еще одной припаркованной машиной, которая отлетела на тротуар в группу школьников, родителей и учителей, направлявшихся в театр. В результате погибла одна женщина, девять детей и две женщины получили травмы. Как показала экспертиза, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Ранее Пильганов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, за повторное нарушение был лишен водительских прав.

По данным «Интерфакс», владельца автомобиля – генерала в отставке Александра Пильганова привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления. (фото ria.ru)