Сын Илона Маска стал девушкой и сменил имя

Сын Илона Маска Ксавье сменил пол и имя. Заявление 18-летнего парня удовлетворил суд Лос-Анджелеса, передает NBC.

Сын миллиардера официально стал дочерью, ее теперь зовут Вивиан Дженна Уилсон. Но новоявленная дочка не хочет быть ничем связанной со своим отцом.

Это она указала в качестве одной из причин смены имени и пола. Ксавье давно объявил, что является трансгендером.

Илон Маск комментировал эту тему и говорил, что не имеет ничего против таких людей. Но его приводят в ужас «все эти местоимения». Миллиардер называл их «эстетическим кошмаром».

Мать Ксавье – Вивиан развелась с Илоном Маском еще в 2008 году. В апреле 2022-го ребенок миллиардера подал в суд заявление о смене пола и имени.

- Я больше не живу с моим биологическим отцом и не хочу быть связанной с ним каким-либо образом,

- объяснил заявитель.

Суд просьбу удовлетворил и выдал новое свидетельство о рождении. // Фото: pxhere