Ученые создали рыбу-робота для сбора пластика в водоемах

Китайские ученые создали рыбу-робота для сбора микропластика в водоемах, сообщает «Лента» со ссылкой на журнал ACS Publications.

Бионическая рыба гибка, ее размер всего 13 миллиметров. Робот состоит из нескольких слоев на основе графена.

При контакте с лучом лазера робот включается и начинает собирать микропластик, который притягивается к телу рыбы. Робот будет передвигаться со скоростью 30 миллиметров в секунду.

Это не первая разработка робота для сбора пластика в воде. Предыдущие модели были уязвимы, так как были сделаны из силикона или из гидрогеля и легко повреждались. (фото scientificrussia.ru)