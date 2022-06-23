Создательница купальника бикини умерла в 102 года

Пола Стаффорд, автор дизайн купальников бикини, скончалась в Австралии. Ей было 102 года, сообщает News.ru со ссылкой на телеканал 9News.

Причины смерти австралийки не раскрываются, отмечается, что женщина умерла в спокойствии. Дебют культового купальника состоялся в 1943 году. Увиденное на побережье Голд-Кост шокировало публику.

Пляжную одежду изначально назвали «французской». Стаффорд разделила на две части привычную тогда модель купальных костюмов и сократила количество ткани из-за нехватки материалов.

Вскоре бикини показали в Лондоне и Нью-Йорке. Дизайнер, которая изначально планировала стать архитектором, получила мировую известность. (фото со страницы журнала woman.ru)