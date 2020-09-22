Сябитова назвала причины популярности российских невест у иностранцев

Телесваха Роза Сябитова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала о причинах популярности россиянок у иностранных мужчин.

«Российские мужчины, хоть и занимают последнее место в качестве женихов, это не значит, что они плохие. Просто они подходят только для российских женщин»,

- отметила она.

По мнению ведущей программы «Давай поженимся!», российские женщины подходят для любых женихов, иностранных в том числе. Сябитова считает, что у россиянок есть «программа», из-за чего слово «любить» воспринимается, как «жалеть». Также, по ее словам, россиянки «выживаемые, быстроприспосабливаемые» и «красивые». Еще одна причина популярности российских невест у иностранцев может быть связана с коронапандемией.

«Мы народ дисциплинированный, что схоже, наверное, с китайцами. Нам сказали делать - мы делаем. Поэтому раз у них там все плохо, они к нам побежали»,

- пояснила телеведущая.

Телесваха считает, что иностранцы стремятся остаться в России и легализовать свое пребывание путем женитьбы. По словам Сябитовой, российские женщины вынуждены выходить замуж за иностранцев из-за того, что слишком поздно задумываются о браке, предпочитая строить карьеру. По мнению ведущей, это отталкивает российских мужчин.

Ранее в московском ЗАГСе заявили, что в столице выросло количество браков с иностранцами. Среди граждан, зарегистрировавших браки в Москве, больше всего мужчин из Турции, Нигерии, Вьетнама, США, Великобритании, Италии, Израиля, Кубы и Германии. Невесты приехали из Греции, Вьетнама, Нигерии, Латвии, Эстонии, Германии и Кубы.