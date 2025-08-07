Свидская отреагировала на обращение десантников-пожарных в соцсетях

Министр природных ресурсов и экологии Карелии Янина Свидская отреагировала на публикации о недовольстве десантников-пожарных Авиалесоохраны условиями работы. Министр взяла ситуацию на личный контроль и поручила руководителю Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов встретиться с коллективом для обсуждения проблем и доложить ей о результатах встречи. Министр готова к личному общению с пожарными.

Сейчас в разгар пожароопасного сезона мы как никогда должны работать как слаженная команда. Понимаю, что все уже устали и очень напряжены – у нас уже почти две недели ежедневно больше 20 действующих пожаров, ребята сутками находятся вне дома, вкладывая все силы в тушение возгораний. Наша задача сделать все, чтобы создать достойные условия для работы бойцам, которые стоят на страже нашего общего достояния - природы Карелии,

- сказала Свидская.

Часть вопросов, которые были подняты в обращении к министерству, уже решается: закупка униформы, оборудования, материалов - находится на постоянном контроле, также готов эскиз нового модульного здания для Петрозаводского отделения взамен аварийных бытовок.

Министр также пообещала разбираться во всех нерешенных вопросах: уровне зарплат, стимулирующих и компенсационных выплат.

фото: Минприроды Карелии