Светофоры монтируют на перекрестке в центре Петрозаводска

В Петрозаводске идет работа по установке светофоров на пересечении улиц Анохина и Гоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Подрядчик уже установил стойки для светофоров, сейчас специалисты обустраивают ограждения. В ближайшее время начнется монтаж светофорных секций и подключение их к электроэнергии. Работы необходимо завершить до 18 декабря - таковы условия контракта.

Также в мэрии рассказали и о дальнейших планах. В приоритете - установка светофоров на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского. Также светофоры хотят установить на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Ригачина. Вместе с ГИБДД будут рассматриваться и другие варианты. // Фото «Петрозаводск говорит»