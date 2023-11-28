Форум для представителей местного самоуправления пройдет в Карелии

30 ноября на площадке Карельского филиала РАНХиГС пройдет просветительский форум для представителей органов местного самоуправления. В ходе мероприятия будут рассмотрены актуальные темы дня, среди которых спецоперация, направления развития молодежной политики, меры государственной поддержки.

Также для участников пройдут мастер-классы «Психология принятия управленческих решений», «Управление конфликтами и конфликтными отношениями», «Как отличить фейк от правды?».

Лекторами форума станут заместитель директора Центра регионального сотрудничества МРГУ Сергей Засорин, сертифицированный специалист компании Hogan Assessment Systems Варвара Чуйкова и кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Елена Кряжева-Карцева.

Организаторами форума выступают Российское общество «Знание», ВАРМСУ и Совет муниципальных образований. Откроет мероприятие председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович.

Отметим, что просветительские форумы Российского общества «Знание» проходят по всей России в течение целого года. Мероприятия организованы в форматах лекций и мастер-классов. Эксперты Общества «Знание» – лучшие российские ученые, коучи, бизнесмены, артисты и другие представители гражданского общества.

На форумах участники повышают свои профессиональные компетенции, а также расширяют кругозор в области базовых культурных, исторических, геополитических и психологических знаний. // фото unsplash.com/ Nathan Dumlao