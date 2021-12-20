«Светофор» приглашает за покупками к Новому году

Серьезной статьей расходов в Новый год являются праздничные приготовления. Но сэкономить на семейном торжестве все-таки можно, если заранее спланировать свои покупки и выбрать нужный магазин. А чтобы цены в магазине оставили приятное впечатление, предлагаем прогуляться по магазину "Светофор". Здесь можно весьма выгодно закупится и на Новый год, и на все январские каникулы. В магазине представлен широкий выбор товаров: все от продуктов питания и средств гигиены, до бытовой химии и техники. Все цены ниже среднегородских.

Низкая цена на товары обусловлена работой с производителями напрямую и минимальной торговой надбавкой.

Минимальное оформление торгового зала, небольшое количество персонала, упрощенная выкладка товара: все сделано для того, чтобы покупателям не приходилось переплачивать! И те, кто хочет и умеет экономить, сразу определяют для себя всю выгоду магазина «СВЕТОФОР».

В первую очередь, выгодно покупать бытовую химию. В ассортименте представлены популярные торговые марки: Sorti, DOMESTOS, AOS, TIRET и другие. Цена заметно ниже, чем в других магазинах. Например, MR.PROPER моющая жидкость для полов и стен Океан 750млстоит всего 70 рублей, таблетки DiWash (60 шт.) для посудомоечной машины – 199 рублей. А кондиционер для белья Lenor (4 литра) можно купить за 191 рубль. Полный ассортимент любимых марок всегда есть в наличии, качеством они ничуть не хуже. Есть также и не очень известные производители, но здесь каждый выбирает сам.

Еще одна категория товаров, которая очень востребована покупателями – это гигиенические средства. Тут есть все необходимое, начиная от влажных салфеток (AURA FAMILY 200 шт с крышкой за 63 рубля) , зубной пасты ( COLGATE "Крепкие зубы" 100 мл за 40 рублей), заканчивая ушными палочками и дисками для снятия макияжа.

Еще одна группа товаров, на которую обратят внимание все сладкоежки – это конфеты.

В «Светофоре» огромный выбор конфет, причем на любой вкус и цвет. Карамельки, ириски, желейные, батончики, драже – выбрать действительно есть из чего. Конфеты Нежнетта Ассорти за 123 рубля пользуется особой популярностью. И можете не сомневаться – все свежее, все сроки годности соблюдены.

Помимо конфет в магазине очень много печенья. Обязательно попробуйте «светофорное» Любимое –сложное глазированное печенье с мягкой карамелью. Стоимость данного лакомства 179 руб./кг. Любимое детьми печенье из затяжного теста «Мария» можно купить за 38 руб. . Есть множество других сладостей. Например, всеми любимый ванильный зефир. За 1,5 кг этой сладости вы отдадите всего 203 рубля. К Новому году есть достаточный выбор оформленных новогодних сладких подарков.

А сколько лакомств на скорую руку можно приготовить к праздничному столу из слоеного теста — слоеные пирожки с разными начинками, торты и многое другое. Упаковку дрожжевого слоеного теста в "Светофоре" можно купить всего за 33 рубля.

Сладости это, конечно, хорошо, но какой же праздничный стол без мяса и колбас. В «Светофоре» вы увидите внушительный ассортимент мясной продукции: колбасы, консервы, замороженная свинина, мясо птицы. Например, Колбасу п/к «По-черкизовски» можно купить за 70.10 руб./шт. А Колбаса «Докторская» ГОСТ стоит здесь 172.30 руб./кг. Чувствуете разницу?

Несомненно, хозяйкам понравятся замороженные овощи - цветная капуста, фасоль, брокколи, а также различные замороженные ягоды, по вполне демократичной цене.

Вкусные фаршированные мясом перчики можно купить за 98.90 рублей за кг.

Много хороших отзывов оставляют покупатели и о консервах. За баночку зеленого горошка «Овощ в помощь» вы отдадите всего 28 рублей, это в 2,5 раза дешевле, чем в других магазинах города. Огромное количество рыбных консервов. Здесь и Лосось (58 рублей), и тунец (50 рублей), паштет шпротный за 15.50 руб. А баночка самих шпрот закусочных стоит всего 28.70 рублей. Прекрасный вариант для новогоднего стола.

Хорошего качества здесь молоко и молочные продукты.

Выгодно в «Светофоре» покупать продукты питания с долгим сроком хранения, такие как рис, гречневая крупа, макароны, цены удивят и порадуют покупателей.

Так же уверенно можно брать кофе и чай. При этом помимо известной продукции на полках сети представлены и специализированные чаи, включая зеленые и смешанные купажи. Из популярных кофейных марок в «Светофоре» представлены Якобс за 237,50 руб. и Черная карта, которая стоит 222,30 руб. Кофе ничем не отличается от аналогов, представленных в других магазинах.

Но не одними продуктами, как говорится… В магазине на Онежской Флотилии есть и новогодние украшения, и одежда, и даже мелкая бытовая техника и мебель! Конечно, ничего сверхъестественного, но сковородки, заварные чайники, кухонные весы, и прочую кухонную утварь вы уж точно здесь найдете.

Представлена и детская продукция. В магазине выгодно покупать оптом подгузники, 40 штук здесь можно приобрести за 375 рублей. Есть и детские игрушки: грузовики, экскаваторы, куклы мячи и книжки. В других торговых точках цена на них будет намного выше.

А еще в «Светофоре» продается посуда, которую не стыдно поставить на стол, когда придут гости. Набор бокалов РОМБ 3 шт 320мл можно приобрести всего за 417 руб.

Где бокалы, там и напитки. В «Светофоре» вы найдете как безалкогольную, так и алкогольную продукцию. Достаточно большой выбор.

Одним словом, в магазине есть все необходимое как для праздника, так и для повседневной жизни. Продукты питания, хозяйственные товары, бытовая химия, алкогольная продукция, одежда… Приобрести товар можно как оптом, так и в розницу.

Сеть розничных магазинов “Светофор”

— это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить и приобрести качественные товары по практически самым низким ценам.

Магазин расположен по адресу: ул. Онежской Флотилии, д. 7

Работает с 09.00 до 20.00, без перерыва и выходных.

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