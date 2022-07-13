Светофор на выезде из Петрозаводска отрегулировали ради купающихся

Управтодор Карелии изменил режим работы светофора на перекрестке Оборонной улицы и Лососинского шоссе после обращения администрации. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава Петрозаводска.

«Теперь любителям искупаться в Машезеро или Лососинном после рабочего дня не придется находиться в пробках так долго, как это было накануне», - сообщил Владимир Любарский. Напомним, вечером во вторник со стороны Лососинного образовалась гигантская пробка. Причиной ее назвали режим работы светофора.

По словам градоначальника, светофор установили, чтобы разгрузить выезды с новых микрорайонов Древлянки. На жителей была ориентирована продолжительная зеленая фаза, но летом нагрузка на перекресток распределилась иначе. Осенью светофор вернут в прежний режим работы. (фото unsplash.com, Tim Gouw)