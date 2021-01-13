Светильники, произведенные в колонии Карелии, стали популярны в России

Лечебное исправительное учреждение №4 в Сегежском районе производит энергосберегающие светильники Кarjala. Продукция заключенных пользуется спросом. По информации УФСИН, учреждение вышло на первое место по стране из 668 поставщиков светодиодного осветительного оборудования для нужд государственных и муниципальных заказчиков страны.

В исправительном учреждении выпускают уличные, офисные, промышленные светильники. В 2020 году заключенные освоили выпуск одной из комплектующих для офисного светильника.

Также расширяется география поставок продукции. Светильники УИС Карелии эксплуатируются в 20 субъектах страны (8 добавилось в 2020 году) из 7 федеральных округов (2 добавилось в 2020 году) и двух городах федерального значения.

Заказчиками выступали образовательные организации и учреждения здравоохранения, органы муниципальной, региональной и федеральной власти, специализированные бюджетные предприятия. (фото k1news.ru)