Свет пропал в ряде домов в центре Петрозаводска

В центре Петрозаводска днем 24 января пропало электричество в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в 13:00 отключение произошло в некоторых зданиях на проспекте Ленина, на улицах Красной, Андропова, Дзержинского. Причиной стала авария на сетях.

Ремонтная бригада быстро включилась в работу и оперативно вернула свет в дома. В 14:20 все было отремонтировано.

