Суточное количество зараженных Covid-19 в России снизилось

За последние сутки в России выявлены 8832 новых случая заражения коронавирусом. Это значительно меньше, чем днем ранее, когда было зарегистрировано 9500 заболевших. 1 июня умерли 394 человека, выписаны - 9020. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2842 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 828, в Ленинградской области - 88, в Архангельской области - 66, в Мурманской области - 44, в Вологодской области - 43.

Всего с начала пандемии в нашей стране Covid-19 диагностирован 5 090 249 раз. Скончались 122 267 человек.

Напомним, в Карелии 1 июня болезнь выявлена у 59 человек. Фото mister-blister.com