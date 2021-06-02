Мужчина притворился мертвым и выжил после нападения медведя

Мужчина выжил после встречи с медведем на реке на Сахалине. Охотоведы сейчас обследуют территорию, на которой это произошло, сообщает РИА Новости.

По данным издания, рано утром в среду местный житель пошел на реку, чтобы проверить рыболовные сети. Внезапно на него набросился агрессивный хищник. Мужчину спасло то, что в какой-то момент он притворился мертвым.

Пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Представители лесничества планируют пообщаться с врачами и с самим мужчиной, чтобы прояснить обстоятельства дела. Фото bizmrg.com