24 января 2021, 11:41
Россия

Суточное число заболевших коронавирусом снова выросло в России

Оперативный штаб рассказал о ситуации с заболеваемостью Covid-19 в стране

За последние сутки в России выявлены 21 127 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался 491 человек. Выздоровели 22 445 пациентов, что превышает количество новых зараженных. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Санкт-Петербурге 2929 новых случаев, в Москве - 3069, в Вологодской области - 299, в Архангельской области - 250, в Мурманской области - 210, в Ленинградской области - 224.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 719 400 раз. Инфекция унесла жизни 69 462 человек.

Напомним, в Карелии 22 января выявлены 236 новых заболевших. Фото mos.ru

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Метки: 
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