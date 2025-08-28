Существенных осадков в Карелии в пятницу не ожидается

Завтра, 29 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, западный умеренный, днем юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью +5,+7°С, днем +16,+18°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по восточным районам кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный, днем на юге юго-восточный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха ночью +2,+7°С, днем +14,+19°С.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +14, облачно, без осадков.

В Сегеже до +16, малооблачно, без осадков.

В Сортавале до +18, малооблачно, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме.