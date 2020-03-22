Супруга бывшего президента Финляндии заразилась коронавирусом

У супруги экс-президента Суоми, 83-летней Ээвы Ахтисаари, выявлен коронавирус. Об этом передает Yle со ссылкой на Канцелярию президента.

Сообщается, что женщина чувствует себя хорошо. У 82-летнего экс-главы Мартти Ахтисаари симптомов инфекции нет. Мартти Ахтисаари являлся президентом Финляндии с 1994 по 2000.

Также сообщается о состоянии здоровья других бывших руководителей Суоми. Так, бывший президент Тарья Халонен и ее супруг Пентти Араярви, также вдова экс-президента Мауно Койвисто Теллерво Койвисто здоровы.

По информации Yle, 8 марта Ээва Ахтисаари и Тарья Халонен присутствовали на торжественном концерте в Доме музыки. В Хельсинки в пятницу сообщили, что семь человек, которые посещали концерт, были инфицированы.

Ранее в Финляндии была зафиксирована первая смерть от коронавируса.

Фото: yle.fi, Roni Rekomaa / Lehtikuva